Ligue des Champions : Manchester City finit sur un sans-faute grâce à son académie, les Young Boys iront en C3

Il ne fallait pas se tourner vers le groupe G de Ligue des Champions si l’on était en quête d’enjeu ce mercredi. En attendant le verdict de l’irrespirable poule F broyeuse d’ambitions, dans laquelle le PSG jouera sa qualification ce soir à Dortmund, Manchester City et Leipzig, déjà qualifiés, affrontaient respectivement l’Etoile Rouge de Belgrade et les Young Boys de Berne à 18h45. La principale inconnue de ce début de soirée résidait dans l’identité du troisième du groupe, et donc reversé en barrages de Ligue Europa. Pour les Citizens, orphelins d’Erling Haaland, blessé au pied, il y avait aussi la perspective de terminer sur un sans-faute et promouvoir son statut de candidat à sa propre succession.

Avec un onze rajeuni et presque intégralement remanié (Manuel Akanji et Jack Grealish étant les seuls titulaires habitués alignés ce soir), les joueurs de Pep Guardiola y sont parvenus, mais non sans mal, notamment en fin de rencontre où les frayeurs se sont intensifiées (2-3). Gestionnaires, les Anglais avaient pourtant rapidement ouvert le score grâce au jeune Micah Hamilton, 20 ans et aligné pour la première fois en professionnel. Trouvé par Matheus Nunes sur le côté, l’Anglais fixait son vis-à-vis avant de décocher une frappe puissante sous la barre dans un angle fermé (19e, 0-1). Une belle façon de lancer son aventure chez les grands.

6 sur 6 pour Manchester City

Très remuant, Hamilton était même tout proche de s’offrir un doublé dès le retour des vestiaires. Après un numéro d’équilibriste dans la surface adverse, l’Anglais voyait sa frappe effleurer le poteau de Glazer (47e). Dans le prolongement de cette situation, les Serbes se montraient enfin menaçants. Sur un centre de l’ancien Nantais Osman Bukari, Pape Cherif Ndiaye reprenait le ballon de façon acrobatique mais se heurtait au bras ferme de Stefan Ortega (48e). L’Allemand récidivait quelques instants plus tard en s’interposant devant Kanga (49e). Finalement, les Skyblues, impitoyables, alourdissaient l’addition grâce au jeune Oscar Bobb. Servi par son cadet d’un an, Rico Lewis, le Norvégien pénétrait dans la surface, crochetait et déclenchait une frappe croisée (62e, 0-2). Si le Serbe Jovan Mijatović trouvait le poteau (70e), c’était finalement l’entrant Hwang qui réduisait l’écart d’une belle frappe croisée du pied gauche (76e, 1-2).

Des espoirs tués dans l’œuf puisque le très remuant Micah Hamilton provoquait un penalty transformé par Mateo Kovacic quelques instants plus tard (1-3, 84e). Dans le temps additionnel, les Citizens concédaient tout de même le 7e but de leur campagne européenne sur une tête de Katai, abandonné (90+1e, 2-3). Une frayeur sans incidence puisque Manchester City s’assure une 6e victoire en 6 rencontres. Avec ses 12 points, Leipzig ne pourra pas en dire autant mais s’est tout de même offert les Young Boys en parallèle (2-1). Des buts signés Benjamin Sesko (51e) et Emil Forsberg (56e). Statut quo au classement : Leipzig était déjà assuré de terminer deuxième, les Young Boys, eux, sont désormais assurés de rallier les barrages de Ligue Europa.