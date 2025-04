LOSC : Lucas Chevalier a perdu plusieurs dents contre Auxerre

Cette saison, Lucas Chevalier a pris une autre dimension dans les buts du LOSC. Considéré depuis quelques saisons comme un très bon gardien de Ligue 1, le portier de 23 ans a su reconduire ses belles performances en championnat sur la scène européenne en délivrant de grandes performances en Ligue des Champions face à quelques-uns des plus grands clubs du Vieux Continent. Toujours aussi important pour les Dogues, le néo-international français était encore dans les buts nordistes ce dimanche face à Auxerre.

Artisan de la belle victoire des siens face à l’AJA (3-1), Chevalier a néanmoins perdu des plumes lors de la bataille. En effet, selon son entraîneur Bruno Genesio, le natif de Calais aurait perdu plusieurs dents lors d’un choc qui a mené au but contre-son-camp d’Alexsandro en fin de match : «On a eu peur. Il est assez énervé. Je me mets à sa place : pour un gardien, c’est toujours important de ne pas encaisser de but. Ça l’est aussi pour l’équipe. Lorsque l’adversaire n’en marque pas, il n’est pas nécessaire de le marquer nous-mêmes. Avant qu’on encaisse ce but, il y avait déjà eu des alertes sur des ballons qu’on lui a donnés.» Une situation qui a amusé Chevalier qui s’est affiché avec sa dent cassée en story Instagram.