Le Sporting Portugal ne veut plus d'Islam Slimani

À l'aube du début de la saison 2022-2023, le Sporting Portugal doit résoudre plusieurs problèmes. Outre les cas Vinagre, Renan, Doumbia et Jovane, celui d'Islam Slimani est lui aussi d'une grande importance. Revenu au Sporting à l'hiver 2022, l'international algérien n'est plus en odeur de sainteté du côté du club lisboète.

Et pour cause. Après des débuts plutôt réussis, avec notamment 4 buts en 4 rencontres, le Fennec a connu une période difficile, exclu des plans de son entraîneur et du groupe. Profitant d'un gros salaire (1,2 millions d'euros nets par an), la mise à l'écart du buteur de 34 ans inquiète. À tel point qu'un accord commun prochain quant à la rupture de son contrat pourrait être trouvé selon O Jogo.