Habib Beye très élogieux envers Lilian Brassier

Pour se relancer après une première partie de saison catastrophique, le Stade Rennais a accueilli de multiples recrues cet hiver. Parmi les différentes transactions conclues par les Bretons, l’une d’elles a permis d’accueillir Lilian Brassier contre un chèque de 12 millions d’euros. En grandes difficultés à l’OM, le défenseur central espère se relancer chez les pensionnaires de Roazhon Park. Et pour le moment, ses performances semblent convaincre Habib Beye.

Celui qui est arrivé sur le banc de touche rennais il y a presque un mois a été dithyrambique envers son joueur : «c’est déjà un leader dans le groupe, je l’aurais pris partout où je serais allé. Il a eu un moment difficile à Marseille, mais dans l’analyse d’un joueur, on doit comprendre qu’il y a parfois des contextes défavorables et ses qualités ne se sont pas envolées en quelques mois. On lui a donné de la confiance, c’est un joueur qui adore s’entraîner, passionné par le jeu. Derrière, ce sont juste de petits outils que vous lui donnez.» Reste désormais à voir si l’ancien Marseillais parviendra à transformer l’essai.