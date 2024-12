Real Madrid : la nouvelle polémique de Kylian Mbappé qui déchaîne les médias espagnols

Kylian Mbappé a retrouvé le chemin du but samedi soir face à Girona, tout comme le Real Madrid a retrouvé la victoire après une défaite contre l’Athletic en milieu de semaine. Un succès dont avaient besoin les Merengues, et qui leur permet en plus de recoller à deux points du FC Barcelone au classement de la Liga, avec un match de moins que les Catalans. Les médias madrilènes ne sont cependant pas encore totalement convaincus par la prestation du Bondynois, clairement dans l’ombre de son coéquipier Jude Bellingham…

Une rencontre en terres catalanes pendant laquelle Kylian Mbappé a d’ailleurs été à l’origine d’une action polémique… Effectivement, juste avant la pause, alors qu’il avait déjà écopé d’un carton jaune précédemment, l’ancien du PSG a contrôlé le ballon avec la main avant de s’en aller défier le gardien adverse. Une action qui, selon beaucoup, aurait mérité un deuxième jaune et donc une expulsion. Jesús Gil Manzano n’a cependant pas sorti de carton sur l’action, considérant que la main du Français n’était pas intentionnelle.

Les Catalans enragent

De quoi enflammer les médias espagnols et les réseaux sociaux, où certains dénoncent un traitement de faveur. La presse catalane a d’ailleurs publié de nombreux articles à ce sujet. Sport souligne par exemple que le joueur de Mallorca Antonio Raíllo a été expulsé pour une action similaire face au Celta. Un sondage publié sur le site de Mundo Deportivo révèle que 78% des votants estiment que KM9 aurait dû être renvoyé au vestiaire. Même dans les médias madrilènes, on a tremblé. « Mbappé a joué avec le feu avec cette action téméraire », relaye AS.

« Il y a quatre ans, c’était jaune, mais la règle a changé », a cependant expliqué l’ancien arbitre de Liga Eduardo Iturralde González sur la Cadena SER. Antonio Mateu Lahoz, autre ancien arbitre, a été un peu plus nuancé, sur la Cadena COPE.« Moi je suis plus d’avis de ne pas donner de deuxième jaune. Quand il y a préjudice pour le rival, c’est jaune. Dans ce type d’action, ce serait jaune de tromper l’arbitre en marquant un but avec la main par exemple », a-t-il lancé, expliquant que Mbappé n’a pas donné l’impression de chercher à tromper l’arbitre et qu’il s’agit d’une action finalement assez anodine. De quoi calmer les Catalans ? Pas sûr…