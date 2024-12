Real Madrid : Kylian Mbappé se fait voler la vedette par Jude Bellingham !

Après une défaite 2-1 sur la pelouse de l’Athletic en milieu de semaine, le Real Madrid et Kylian Mbappé avaient des choses à prouver samedi soir, sur la pelouse de Girona. Face aux Catalans, les Merengues ont affiché un visage très sérieux, s’imposant sur le score de 3-0 en étant globalement très supérieurs à leur rival du soir. Une rencontre pendant laquelle Mbappé a fait trembler les filets, inscrivant le troisième but de son équipe.

La suite après cette publicité

Suffisant pour convaincre la presse madrilène ? Pas vraiment… Effectivement, ce dimanche, les analyses et les commentaires sur la prestation du Français sont logiquement un peu plus bienveillants qu’au lendemain des rencontres précédentes. Mais il n’est pas encensé pour autant. Surtout, il souffre énormément de cette comparaison avec Jude Bellingham, qui a encore été le leader de l’équipe.

Bellingham, devant Mbappé

« La clé du match hier était de trouver le meilleur joueur de ces dernières semaines. Et ce n’est pas Mbappé. C’est Bellingham », indique par exemple le quotidien Marca. Pour les médias ibériques, il n’y a aucun doute : en l’absence de Vinicius Jr, c’est l’Anglais qui est en train d’assumer le rôle de leader offensif. « Jude, tu ne sais pas à quel point on t’aime les Madridistas. Tu es, avec Vinicius Jr, le meilleur transfert de la dernière décennie », peut-on lire du côté du journal AS.

La suite après cette publicité

« Sans Vinicius Jr, et dans l’attente de voir le vrai Mbappé, Bellingham est monté au créneau quand ses coéquipiers en avaient le plus besoin », explique Relevo. « Bellingham est de plus en plus capitaine. […] Et Mbappé, contrairement à ce qu’aurait aimé Florentino Pérez, est arrivé avec un profil plus discret que ce qui était attendu », ajoute le média dans un autre papier. Tout n’est pas négatif non plus, puisque son but pourrait être un déclic selon la presse de la capitale espagnole. « Ce but doit servir pour lui redonner le moral », indique ainsi AS dans un autre article. Mbappé sait ce qu’il lui reste à faire…