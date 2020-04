OL : la crise sanitaire n'a pas d'impact sur le projet de la future salle

L'Olympique Lyonnais vise la livraison de sa future salle pour le deuxième trimestre de 2023. Celle-ci sera construite juste à côté du Groupama Stadium et pourra accueillir plusieurs types d'événements : concerts, matches à domicile de l'ASVEL en Euroligue, compétitions d'e-sport et séminaires. Cependant, avec la crise sanitaire, le club lyonnais pouvait craindre plusieurs contretemps. Ce n'est finalement pas le cas et hormis la procédure de concertation, reportée de mai à juillet/août, aucun retard n'est prévu.

La crise sanitaire n'a pas d'impact sur le bon déroulement du projet comme l'a expliqué Jean-Michel Aulas au Progrès. « Ce n'est pas rédhibitoire, on peut gagner du temps sur d'autres postes. On a profité de cette période pour faire mieux que ce qu'on avait prévu de faire. » Comme le rapporte le quotidien régional, l'objectif de l'OL est de déposer un permis de construire fin 2020 pour son futur bijou de 16 000 places en configuration concerts, dont le coût global s'élève à 115 M€.