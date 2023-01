L’énorme frustration de Cristiano Ronaldo

La suite après cette publicité

La nouvelle a très vite fait le tour du monde. Et elle a été très commentée, que ce soit sur les plateaux TV, les émissions radio ou les réseaux sociaux. Cristiano Ronaldo jouera désormais avec Al-Nassr, le leader provisoire du championnat saoudien. Le tout, avec un énorme salaire à la clé puisqu’on parle d’un contrat de deux ans et demi à raison de 200 millions d’euros par an. Difficile à refuser diront beaucoup…

Pourtant, divers médias indiquent que les plans de Cristiano Ronaldo ne passaient pas forcément par un exil doré dans un championnat dit de seconde zone. Bien au contraire. Depuis sa signature, plusieurs publications européennes ont indiqué que le Lusitanien voulait rester en Europe et jouer au plus haut niveau. Seulement, il n’aurait tout simplement pas trouvé de club preneur.

Un rêve frustré

Pire encore, Marca explique en ce premier jour de l’année 2023 que le rêve de Cristiano Ronaldo était de rejoindre le Real Madrid. L’international portugais , qui a quitté le club de la capitale espagnole en 2018, rêvait de revenir chez lui, dans une ville où il a encore une maison et dans laquelle il revient très régulièrement. Seulement, la réponse du Real Madrid a été très claire : non. Et ce, depuis cette année 2018 et son départ un peu tumultueux.

Ce n’est pas la première fois que le natif de Madère et son entourage ont tâté le terrain et pris la température pour voir si un retour était envisageable, et à chaque fois, Florentino Pérez a dit non. Le patron madrilène veut faire passer l’institution et ses intérêts avant tout désir personnel, et le journal rajoute que le départ de CR7 à l’époque n’avait pas vraiment causé beaucoup d’émoi dans le vestiaire du club, où les cadres de l’équipe restent sensiblement les mêmes. N’ayant pas le choix, le Portugais a donc rejoint l’Arabie Saoudite. Mais on imagine que beaucoup de fans merengues auraient bien voulu d’une last dance…