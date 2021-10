Tottenham : Hugo Lloris vole au secours d'Harry Kane

La suite après cette publicité

Cadre de l'équipe entraînée par Nuno Espirito Santo, Hugo Lloris s'est livré auprès de Sky Sports avant le duel contre West Ham ce dimanche à 15 heures. Coéquipier d'Harry Kane, proche d'un départ à Manchester City pendant le mercato estival, le champion du monde 2018 a profité de cet entretien pour afficher son soutien au buteur des Three Lions. Après ce transfert avorté, l'attaquant anglais était, en effet, resté à Tottenham et avait vécu une période difficile sur le plan sportif avant de marquer son premier but en Premier League lors du succès face à Newcastle le week-end dernier (2-3).

Interrogé sur les performances de son partenaire en club, Lloris a notamment justifié ce passage délicat par la défaite des Three Lions en finale de l'Euro à Wembley : «il est passé par beaucoup d’émotions pendant l’été. Après la grosse déception de la finale perdue par l’Angleterre, c’est normal d’avoir besoin de temps pour récupérer. Il faut tant d’énergie, d’efforts, de sacrifices pour en arriver-là et on a l’impression de ne pas être récompensé. A la fin de la journée, seule la victoire compte. J’ai été dans cette situation après la défaite contre le Portugal en 2016 à domicile. Cette finale, aurait pu changer la carrière de tous les joueurs impliqués et on ne pouvait imaginer que l’on gagnerait la Coupe du monde deux ans plus tard. Je ne suis pas inquiet pour Harry parce qu’il est à l’âge parfait, au moment parfait de sa carrière.»