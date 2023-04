L’Atlético donne des nouvelles de Marcos Llorente

Alors que Marcos Llorente s’était blessé lors d’un entraînement avec son club de l’Atlético ce lundi, le club madrilène a donné des nouvelles de son milieu de terrain via un communiqué ce mardi. Et l’Espagnol devrait rester éloigné des terrains pendant un certain temps en raison d’une blessure à l’adducteur gauche. Marca confirme d’ailleurs que le joueur de 28 ans resterait sur la touche pendant au moins cinq à six semaines.

«Marcos Llorente souffre d’une blessure à l’adducteur de la cuisse gauche. (Il) commencera bientôt à suivre des séances de physiothérapie et suivra un entraînement de rééducation, en attendant l’évolution de la situation», peut-on en lire dans le communiqué de l’Atlético. Une bien mauvaise nouvelle alors que le sprint final se profile déjà en Liga.

