LdC, Liverpool : Jürgen Klopp se donne 1% de chance de passer face au Real Madrid

La suite après cette publicité

Féru des remontadas, Jürgen Klopp va-t-il récidiver ce soir face au Real Madrid, quatre ans après celle infligée à Barcelone, déjà avec Liverpool (0-3, 4-0) ? Interrogé en marge du 1/8 de finale retour de ce mercredi à Santiago Bernabéu (21h00), le technicien allemand s’est vu lucide, mais optimiste, comme à son habitude.

«Ce que j’ai dit après le match, c’est qu’avec ce résultat, le Real Madrid se qualifiera. Maintenant, je sais qu’il y a un match retour à jouer. S’il n’y a que 1% de chance, je veux essayer de l’activer, a indiqué le technicien des Reds. Nous allons jouer contre une équipe extrêmement forte mais nous voulons gagner. Ce n’est pas probable, mais c’est possible. Nous avons beaucoup de respect pour l’adversaire et nous attendons ce match avec impatience même si nous ne sommes pas dans une très bonne situation. Mais nous n’avons rien à perdre et c’est mieux que lorsque vous avez tout à perdre.»

À lire

Real Madrid - Liverpool : Benzema peut vous rapporter 50 € !