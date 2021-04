PSG : Kimpembe veut convaincre Mbappé de prolonger

La suite après cette publicité

C’est l’un des dossiers chauds du PSG depuis de longs mois maintenant. Kylian Mbappé prolongera t-il son contrat ? Alors qu’il expire en juin 2022, la direction parisienne négocie intensément avec le joueur pour tenter de le convaincre de rester encore quelques années à Paris.

Kylian Mbappé n’a toujours pas prolongé au PSG. Plus le temps passe plus la probabilité de le voir quitter le club de la capitale prochainement s’agrandit et ce ne sont pas ses dernières déclarations qui vont rassurer les supporters parisiens. Pourtant, en interne, on essaye tant bien que mal de le convaincre. Même les joueurs s’y mettent. « Si je dis à Mbappé de rester avec nous au PSG ? Forcément » a d’ailleurs expliqué Kimpembe sur Téléfoot.