PSG : les nouvelles confidences alarmantes de Kylian Mbappé

Le PSG est suspendu à sa décision. Le directeur sportif Leonardo le presse depuis quelques semaines d'annoncer son choix, histoire de pouvoir éclaircir l'horizon. Mais Kylian Mbappé se donne le temps de la réflexion. L'attaquant français de 22 ans est à un tournant dans sa carrière, avec son contrat au PSG prenant fin en 2022. Soit il prolonge, soit il part. Tout le monde est conscient de cette donnée, le club comme le joueur.

Après le match de l'équipe de France en Bosnie mercredi soir, Kylian Mbappé est venu faire l'état des lieux au micro de RTL. Pas de révélation fracassante au menu. « Si ça avait avancé, je serai venu déjà en parler. Bien sûr que je viendrai en parler quand j'aurai pris ma décision », a-t-il notamment lancé. Le PSG ne sait donc pas encore à quoi s'en tenir. Il peut par contre afficher une forme de pessimisme au regard des autres confidences du joueur, à propos des critiques récurrentes à son sujet.

Mbappé est fatigué par les critiques

« Bien sûr que ça fatigue, surtout quand tu joues dans un club de ton pays, que tu donnes tout pour ton équipe nationale aussi. Au bout d'un moment ça fatigue. C'est différent pour les joueurs qui jouent à l'étranger et qui reviennent ici que pour l'équipe nationale. Moi je suis là tout le temps, ça parle beaucoup plus. C'est un contexte différent. Mais je savais en signant à Paris que ce serait ce contexte-là. On verra par la suite », assure Kylian Mbappé.

Relancé pour savoir si ce contexte jouait un rôle quant à sa décision pour son avenir, il n'a pas dit le contraire. « Bien sûr que ça joue. Mais il n' y a pas que ça. Le plus important, c'est de se sentir bien où on est, et de prendre du plaisir au quotidien ». Voilà donc qui n'incite pas à l'optimisme pour le Paris Saint-Germain dans ce dossier prioritaire. L'international tricolore, qui fait régulièrement la Une des journaux espagnols notamment, a fait part de ses réserves quant à l'impact de l'environnement extérieur sur son moral. Le projet du PSG sur les prochaines années sera-t-il jugé suffisant pour faire pencher la balance de l'autre côté ?