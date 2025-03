Leonardo fracasse l’AC Milan

«La plus grande erreur de cette équipe ? Avoir renvoyé Paolo Maldini.» Pour Leonardo, le constat est simple. Ancien attaquant puis ancien entraîneur et manager de l’AC Milan, Leonardo a accordé une longue interview à QS, parlant principalement des jeunes joueurs milanais, mais en approfondissant inévitablement la période négative que traverse le club. Et pour lui, ce problème vient du fait que Milan a renié son identité.

Il a confié : «avons-nous besoin de plus de "milanismo" ? Mais il y en a eu un, il s’appelait Paolo Maldini et, en tant que directeur sportif, il a remporté un championnat et atteint les demi-finales de la Ligue des champions. Puis il a été licencié, emportant avec lui une grande passion. Aujourd’hui, tout le monde l’a remarqué : Milan est vide, sans âme. Mais ce sont des cycles, ça passera. Je pense aussi que le club a compris qu’il avait commis une erreur.» Une piste pour remettre l’AC Milan sur les rails ?