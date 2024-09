Un supporter anglais décède tragiquement avant AC Milan-Liverpool

Avant le coup d’envoi d’AC Milan-Liverpool en Ligue des champions mardi soir, le club anglais a annoncé le décès de l’un de ses supporters, venu en Italie pour assister à la rencontre. « Nous sommes profondément attristés par le tragique décès de notre supporter Philip Dooley, à la suite d’un accident de la route à Bergame. Philip était un fan de Liverpool de longue date qui s’était rendu en Italie pour assister au match de Ligue des champions contre l’AC Milan ce soir. Notre personnel à Milan travaille avec la police locale et le consulat, et continue d’apporter son soutien aux autres supporters touchés par cet incident dévastateur. Les pensées et les prières de toutes les personnes liées au club accompagnent la famille, les amis et les autres supporters de Philip en ce moment extrêmement difficile. Repose en paix, Philip », a communiqué Liverpool sur son site officiel.

Une gerbe de fleurs avait été placée sur l’un des sièges de San Siro, en marge de la rencontre. Les joueurs d’Arne Slot, qui se sont imposés face à ceux de Paulo Fonseca (1-3), portaient un brassard noir en hommage à ce supporter disparu.