Nike dévoile les maillots du FC Séville pour la saison 2021-2022 !

Après une superbe saison où le FC Séville a bien failli créer la surprise en Liga en devançant l'Atlético Madrid, le Real Madrid et le FC Barcelone, Nike donne le ton en vue de la prochaine campagne et dévoile les trois maillots que porteront Ivan Rakitic et ses coéquipiers.

Les Sévillans sont équipés par la marque à la virgule depuis la saison 2018-2019 et à moins d'une prolongation surprise, le contrat devrait prendre fin à l'issue de la saison 2021-2022. Les candidats seront sans doute nombreux pour récupérer le club andalou mais l'équipementier Castore serait déjà ballotage favorable. Quoi qu'il en soit, Nike a une dernière année de contrat à respecter avec Séville et comme depuis son arrivée, les couleurs traditionnelles du club sont mises en avant sur les maillots domicile et extérieur qui se dévoilent dans un nouveau design.

Comme depuis de nombreuses décennies, le FC Séville évoluera en blanc la saison prochaine au stade Ramón Sánchez Pizjuán. Le rouge, qui est la seconde couleur historique du club, prend une place importante sur cette tunique en se présentant à travers de fines rayures verticales « coupées » en deux par l'introduction du nom du club au milieu du maillot. Il est important de noter qu'une fois que le sponsor maillot du club sera trouvé, il devrait prendre la place du nom du club au centre. Le logo Nike est également rouge alors que contrairement à la saison passée, le col reste cette fois-ci blanc. Enfin, l'épaule gauche met en avant le sponsor « Valvoline » quand celle de droite est réservée aux badges officiels des compétitions.

Si la plupart des clubs ne conservent leurs couleurs traditionnelles que sur leurs maillots domicile, ce n'est pas le cas du FC Séville qui met en avant le rouge sur ses tuniques secondaires depuis de longues années. Pour la campagne 2021-2022, Jules Koundé et sa bande se déplaceront avec un maillot identique à celui qu'ils utiliseront à la maison. Les couleurs sont tout simplement inversées et une touche de blanc se présente par conséquent sur les rayures verticales, le logo Nike et enfin le nom du club au centre du maillot.

Enfin, le troisième maillot du club, qui devrait être beaucoup moins utilisé que les deux premiers, se veut plus original et se présente avec une base noire et une pointe de blanc sur la virgule, le nom du club et le sponsor « Valvoline » sur la manche gauche. C'est justement au niveau des manches et des épaules que l'on distingue un brin d'originalité avec un coloris orange-rouge où l'on retrouve des rayures et des points noirs. Le noir domine d'ailleurs cette tenue de bout en bout puisque l'on retrouve des chaussettes et un short de ce coloris.