Monaco : Adi Hutter appelle à la prudence pour Ben Seghir

Deuxième meilleur buteur de l’AS Monaco cette saison derrière l’inévitable Mika Biereth, Eliesse Ben Seghir n’en finit plus de franchir des paliers, à seulement 20 ans. Pourtant, le jeune marocain peine à devenir un titulaire indiscutable dans le onze monégasque, malgré de belles performances. Dans une interview accordée à L’Équipe, l’entraineur de Monaco Adi Hutter a expliqué son utilisation : «concernant Eliesse, les attentes autour de lui sont parfois trop fortes. Il n’est pas loin, il a joué contre Benfica et marqué un but, il a aussi été l’un de nos meilleurs joueurs contre Lille en février. Mais on doit être prudent. C’est sa première saison sans blessure, et il n’a que 20 ans.»

Un appel à la prudence donc, pour un joueur qui l’an passé a manqué beaucoup de matches suite à des problèmes d’abord à la cuisse, puis à l’épaule. Avec seulement 14 rencontres jouées la saison dernière, la régularité physique n’est pas son point fort, alors le choix est fait par le staff monégasque de l’utiliser avec parcimonie, pour qu’il trouve un rythme. Avec 26 rencontres disputées en Ligue 1, dont 16 dans la peau d’un titulaire, il a inscrit six buts et délivré trois passes décisives.