Mercato OL : Newcastle toujours chaud sur Lucas Paqueta !

À 10 jours de la fin du mercato, Lucas Paqueta est toujours un joueur de l'OL. Mais rien n'indique que cela sera encore le cas le 1er septembre à 23h. Newcastle, courtisan de longue date de l'international brésilien est semble-t-il prêt à mettre entre 45 et 50 M€ pour arracher le joueur. Titulaire indiscutable avec le Brésil, Lucas Paqueta ne devrait pas avoir de mal à obtenir son strapontin pour la prochaine Coupe du Monde au Qatar. Reste à savoir quel sera son club à ce moment-là. Pour l'instant, il est à l'OL et semble bien parti pour y rester malgré de timides approches de Tottenham et de Manchester City.

Mais récemment, un ancien courtisan est de nouveau sur les traces de l'ancien Milanais de 24 ans, Newcastle. Les Magpies sont toujours en quête d'un milieu offensif d'ici la fin du mois. Si la priorité a été et reste James Maddison, les exigences des Foxes font vaciller la piste menant à l'international anglais de Leicester. De quoi redonner du crédit donc à la piste Lucas Paqueta suivie de longue date par le club de Eddie Howe depuis longtemps fan du joueur.

Bruno Guimaraes, allié de poids de Newcastle pour convaincre Paqueta

Selon nos informations, la direction du club anglais, en cas d'échec du dossier Maddison, a bon espoir de parvenir à ses fins avec un chèque estimé de 45 à 50 M€. D'autant que Newcastle peut compter sur un allié de poids chez les Magpies avec Bruno Guimaraes, le grand ami de Paqueta à l'OL, auteur de premiers mois remarqués dans le Tyneside. Malgré le bon début de saison de l'OL, Lucas Paqueta (2 apparitions avec l'OL en L1 depuis l'ouverture du championnat) reste déçu de la dernière saison lyonnaise (8e de Ligue 1) et n'a pas vraiment prévu de prolonger son bail entre Saône et Rhône (qui s'achève le 30 juin 2025), comme il en était question au printemps dernier.

Le signe de la fin de l'aventure lyonnaise pour l'un des joueurs les plus appréciés des supporters des septuples champions de France ? Une chose est sûre, ces derniers vont attendre fébrilement la fin du mercato et espérer que Newcastle puisse tout de même finaliser l'arrivée de l'international anglais de Leicester.