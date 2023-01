Atlético de Madrid - FC Barcelone : les compositions officielles

La suite après cette publicité

La 16e journée de Liga se poursuit ce dimanche avec un choc à domicile entre l’Atlético de Madrid et le FC Barcelone. Les Colchoneros optent pour un 4-4-2 avec Jan Oblak dans les cages derrière Nahuel Molina, José Maria Giménez, Stefan Savic et Reinildo. Pablo Barrios et Koke composent le double pivot tandis que Marcos Llorente et Yannick Carrasco prennent place sur les ailes tandis que Joao Félix et Antoine Griezmann sont associés en attaque.

De son côté, le club blaugrana s’articule dans un 4-3-3 avec Marc-André ter Stegen comme dernier rempart. Devant lui, Jules Koundé, Ronald Araujo, Andreas Christensen et Alejandro Baldé constituent la défense. Sergio Busquets est placé en tant que sentinelle auprès de Frenkie de Jong et Pedri. Enfin, Gavi et Ousmane Dembélé épaulent Ansu Fati en attaque.

À lire

Suivez la rencontre Atlético Madrid-FC Barcelone en direct commenté

Les compositions

Atlético de Madrid : Oblak - Molina, Giménez, Savic, Reinildo - Llorente, Barrios, Koke, Carrasco - Félix, Griezmann

La suite après cette publicité

FC Barcelone : Ter Stegen - Koundé, Araujo, Christensen, Baldé - De Jong, Busquets, Pedri - Dembélé, Fati, Gavi