Xavi ne veut plus de Gerard Piqué, Luis Suarez s'offre à la Juventus

Piqué poussé dehors !

En Espagne, ce sont deux légendes du Barça qui font l'actualité, car Xavi aurait avoué à son ancien coéquipier, Gerard Piqué, qu'il ne compterait plus sur lui la saison prochaine. «Tu ne pars pas comme titulaire», titre ainsi Mundo Deportivo. La nouvelle fait également la Une de Sport ce mardi avec la même information. Piqué a eu le droit à un entretien avec son coach, qui lui a expliqué pourquoi il ne ferait pas partie du nouveau projet, même si son départ cet été semble quasi impossible car il lui reste encore deux ans de contrat.

Suarez se propose à la Juve !

Du côté de l'Italie, c'est aussi un joueur d'un certain âge qui fait les gros titres de La Gazzetta dello Sport. La Juventus vise déjà un joueur libre pour se renforcer et a même trouvé un plan B. Car si Di Maria hésite pour l'instant, Luis Suarez s'est proposé à La Vieille Dame. Une piste validée par Massimiliano Allegri, le coach de la Juve, qui veut ramener des joueurs d'expérience dans son équipe. Rappelons que Suarez avait failli signer à Turin il y a deux ans, avant de s'engager finalement avec l'Atlético !

Haaland fait déjà rêver l'Angleterre

En Angleterre, Manchester City a officialisé la signature d'Erling Haaland hier. Le Borussia Dortmund et les Skyblues avaient communiqué en mai un accord pour son transfert qui est donc désormais signé. Mais hier, la présentation du Norvégien a fait beaucoup de bruit outre-Manche, comme en Une du Daily Express mais aussi avec le Daily Mirror qui mettent en avant les déclarations de buteur : «c'est un jour de fierté pour moi et ma famille. J’ai toujours regardé City et j'ai adoré le faire ces dernières saisons. On ne peut qu'admirer leur style de jeu, c'est excitant et ils se créent beaucoup d'occasions, ce qui est parfait pour un joueur comme moi.»