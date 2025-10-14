Lionel Messi crée sa propre compétition

A 38 ans, Lionel Messi est aux crépuscules de sa carrière. Ayant tout gagné durant son aventure dans le football après son sacre en Coupe du monde fin 2022, l’Argentin coule désormais des jours heureux du côté de l’Inter Miami. En attendant, la Pulga travaille sur d’autres projets pour son après-carrière. Parmi ces derniers, la création d’une compétition pour les jeunes joueurs. Ainsi, Lionel Messi a crée la Messi Cup, une compétition qui va mettre aux prises les meilleurs clubs d’U16 à travers le monde.

La suite après cette publicité

C’est ce qu’il a annoncé ce mardi sur Instagram : «je peux enfin vous dire qu’un tournoi très spécial de jeunes promesses à Miami arrive en décembre avec plusieurs des meilleurs clubs du monde. Et il y aura beaucoup plus d’activités ces jours-ci. J’espère que vous aimez ! Ravi de partager enfin cela avec vous - en décembre, Miami accueillera un tournoi de football très spécial pour les jeunes mettant en vedette certains des meilleurs clubs du monde. L’avenir du jeu sera affiché complet, et ce n’est pas que de simples matchs - nous avons prévu quelques jours incroyables avec plein d’autres activités passionnantes. Il s’agit de la prochaine génération. J’espère que vous l’aimez ! C’est la MessiCup.» une compétition qui aura lieu en Floride et à laquelle va assister Lionel Messi en personne.