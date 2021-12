Ballon d'Or : énorme rétropédalage de Robert Lewandowski

La suite après cette publicité

Ce matin, Robert Lewandowski faisait les gros titres en Espagne. La raison ? Les propos tenus par l’attaquant du Bayern Munich à un média polonais suite à l’attribution du Ballon d’Or 2021 à Lionel Messi. Dans ses dires, le buteur munichois affichait clairement son mécontentement et doutait de la sincérité des paroles de Messi (l’Argentin avait déclaré que Lewandowski méritait que France Football lui donne un Ballon d’Or pour son année 2020, ndlr). Mais visiblement, face à la polémique, le Bavarois a fait machine arrière.

«La déclaration que j'ai faite dans une interview avec une chaîne de télévision polonaise est actuellement mal interprétée. Je n'ai jamais voulu dire que les propos de Lionel Messi n'étaient ni sincères ni sérieux. J’ai été très touché et ravi du discours de Lionel Messi lors de l'événement à Paris, dans lequel il a exprimé qu'à son avis, je méritais le Ballon d'Or 2020. Je voulais juste exprimer par ma déclaration que je serais bien sûr très heureux si les paroles de Messi étaient entendues. Je respecte et apprécie Lionel Messi au-delà de toute mesure et le félicite encore une fois d'avoir remporté le Ballon d'Or 2021», a-t-il déclaré, dans des propos relayés par Kicker.