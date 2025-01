OL : Georges Mikautadze répond cash sur Paulo Fonseca

John Textor a décidé de se séparer de Pierre Sage. Pour le remplacer, il a choisi Paulo Fonseca, avec lequel il échangeait en coulisses depuis déjà plusieurs jours. Le Portugais est donc arrivé à Lyon où il va parapher son contrat avant de prendre les commandes de l’équipe. En attendant, c’est Jorge Maciel qui assure l’intérim. Interrogé sur l’arrivée de l’ancien coach de Lille, il a confié : « concernant le nouvel entraîneur, il faudrait poser la question à la direction. De notre côté, nous avons dû prendre en charge une équipe professionnelle de l’envergure de l’OL. Je reste concentré sur le match de demain. Notre objectif est de représenter le club et d’en donner une bonne image.»

La suite après cette publicité

Georges Mikautadze, lui aussi, a été interrogé sur son futur coach. « Je ne sais pas comment il faisait jouer ses équipes ni dans quel dispositif. Pour l’instant, je suis concentré uniquement sur le match de demain et les trois points. On verra quand il arrivera et comment il voudra nous faire jouer.» Il aura l’occasion d’en savoir plus très rapidement.