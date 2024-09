BL : le Bayern Munich en passe 6 à Kiel, Michael Olise buteur

Leipzig tenu en échec par l’Union Berlin plus tôt dans la journée, le Bayern Munich avait un beau coup à jouer sur la pelouse de Kiel. En cas de victoire face au promu, le club bavarois pouvait s’emparer seul de la tête du championnat. Sans forcer, la formation munichoise s’est facilement acquitté de sa tâche en cognant son homologue du Schleswig-Holstein (6-1).

Classement Bundesliga # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Bayern Munich 9 3 8 3 0 0 11 3 18 Kiel 0 3 -8 0 0 3 3 11

Pour voir les hommes de Vincent Kompany dérouler, il ne fallait pas arriver en retard au Holstein-Stadion. Grâce à des réalisations de Musiala et Kane, bien aidés au passage par le malheureux Remberg (buteur contre son camp), les Munichois menaient déjà 3-0 au bout de 13 minutes de jeu. Si l’attaquant anglais s’est offert un triplé (43e, 90e+1), devenant au passage co-meilleur buteur du championnat, Michael Olise a également participé à la fête en inscrivant son premier but en Bundesliga sous ses nouvelles couleurs (65e). Malgré la réduction du score anecdotique de Gigovic (82e), Kiel s’incline pour la troisième fois consécutive et demeure scotché au dernier rang au classement.