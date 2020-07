La réaction du FC Barcelone à l'absence du Ballon d'Or 2020

Le magazine France Football a décidé de ne pas attribuer de Ballon d'Or 2020 en raison de la crise sanitaire qui a secoué la planète. Et forcément, cela va faire réagir les nombreux candidats à la distinction individuelle suprême. Un homme peut toutefois s'en contenter, puisqu'il restera le dernier lauréat en date un an de plus. Il s'agit bien sûr de Lionel Messi, vainqueur en 2019.

Son club, le FC Barcelone, a d'ailleurs réagi à l'annonce en postant un message sur les réseaux sociaux : « nous comprenons. En outre, tout le monde sait qui est le meilleur », le tout avec une photo de Lionel Messi posant devant ses six Ballons d'Or.

We understand.



Besides, everyone knows who the best is.https://t.co/u8f3i307NN pic.twitter.com/mqWt1hvspg