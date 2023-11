Coupe de France 2023/2024 : le tirage au sort complet du 7e tour

L’édition 2023/2024 de la Coupe de France continue de plus belle et ce mercredi se tenait le tirage au sort du 7e tour de l’épreuve. C’était l’occasion de retrouver les formations de Ligue 2 qui vont faire leur entrée en lice dans cette compétition. Pour de nombreuses petites équipes c’était de le moyen de s’offrir une affiche de choix contre un club professionnel. Il s’agit également de l’avant-dernier tour avant l’entrée en lice des clubs de Ligue 1.

On y retrouve donc les 20 clubs de Ligue 2 ainsi que 12 clubs de National 1. Sur ce début de tournoi, Niort, Le Mans, Versailles, Goal FC, Nancy et Marignane Gignac ont déjà été éliminés. Six grosses têtes de tombées et de nouvelles à l’occasion de ce tour à n’en pas douter. Le tirage au sort se tenait à partir de 11h45 à Clairefontaine.

Quelques affiches intéressantes

Et le tirage a été plutôt intéressant. Leader de National 1, le Red Star se déplacera du côté de Châteauroux pour une très belle affiche. Du côté de la Ligue 2, on peut compter sur les derbys bretons pour Concarneau contre Saint-Brieuc (N2) et Guingamp face à Saint-Malo (N2). Il y aura aussi un choc pour Troyes face à Épinal qui évolue en National 1.

Scénario identique pour Grenoble qui se déplacera à Villefranche (N1). Pour le reste, ils ont été plutôt épargnés à l’image du leader Laval qui se déplacera face à Provins (R1). Auxerre se déplacera chez Pays-du-Valois (N3), Bordeaux devra se méfier de Canet Roussillon (N3) tandis que l’AS Saint-Étienne ira à Bourg-Péronnas (N2).

Le tirage au sort

Groupe A :

Plabennec (N3) - Challans (N3)

Stade Paimpolais (R2) - Flers (N3)

Saint-Brieuc (N2) - Concarneau (L2)

Les Herbiers (N2) - US Avranches (N1)

Dinan-Léhon (N2) - Rennes TA (N3)

Châteaugiron (R3) - Vitré (N3)

Dives-Cabourg (N3) - Dieppe (N3)

Ergué Gabéric (N3) - Saint-Renan (R1)

GSI Pontivy (N3) - Plougastel (R1)

Stade Pontivyen (N3) - Rouen (N1)

Saint-Malo (N2) - Guingamp (L2)

AG Caen (N3) - Fougères (N3)

Groupe B :

Provins (R1) - Laval (L2)

Saint-Philbert-Grand-Lieu (N3) - Vendée Poiré (N3)

Torcy (R1) - Fleury (N2)

Noeuxoise (R1) - Avoine-Chinon (N2)

Châteauroux (N1) - Red Star (N1)

Douvres Délivrand (R2) - Choisy-au-Bac (R1)

Plessis-Robinsson (R1) - Brissac (R2)

Houilles (R1) - Angers (L2)

Villers-Houlgate (N3) - Equeurd Hainnev (R1)

Laon (R1) - Racing CFF (N2)

Groupe C :

Saint-Michel (D1) - Entente SSG (N3)

Noisy-le-Sec (R2) - Furiani (N2)

Mâcon (N2) - Louhans-Cuiseaux (N3)

Cosne (N3) - Chantilly (N3)

Pays-du-Valois (N3) - Auxerre (L2)

Saint-Méziéry (R1) - Pirae (Tahiti)

Saint-Omer (R1) - Saint-Denis (R1)

Épinal (N1) - Troyes (L2)

Quesnoy (R3) - Métropole Troyenne (N3)

Villejuif (R1) - Paris FC (L2)

Groupe D :

Montdidier (R3) - QRM (L2)

Doullens (D1) - Dijon FCO (N1)

Bondues (R1) - Feignies-Aulnoye (N2)

Itancourt (R1) - Croix (N3)

Blériot-Plage (R3) - ASPTT Dijon (N3)

Corbie (R2) ou Camon (D1) - Chambly (N2)

Loon-Plage (R1) - Caen (L2)

Calais (R1) - Longueau (R1)

Reims-Sainte-Anne (N3) - Boulogne/Mer (N2)

Chaumont (R1) - Dunkerque (L2)

Groupe E :

Jarville (R1) - Sarreguemines (R1)

Villerupt (R1) - Biesheim (N2)

Forbach (R1) - Geispolsheim (R1)

Sochaux (N1) - Jura Sud (N2)

Thaon (N3) - Schweighouse/Moder (R2)

Hombourg-Haut (R1) - Amiens (L2)

Sarre-Union (N3) - APM Metz (R1)

Colmar (N2) - Pontarlier (N3)

Haguenau (N2) - Valenciennes (L2)

Mulhouse (R1) - Jura Dolois (N3)

Groupe F :

Guérande St-Aubin (R3) - Revel (R1)

Blagnac (N3) - Bayonne (N3)

Villenavaise (R1) - Isle (R2)

France Aizenay (R2) - Libourne (N2)

Chauray (N3) - Pau (L2)

Coulaines (R1) - Cholet (N1)

Stade Mayennais (R1, se déplace si Avenir Aunis se qualifie) - St-Paul (N3) ou Avenir Aunis (R3)

Liffré (R1) - Rodez (L2)

qualifié Nouvelle-Aquitaine (R1) - Saumur (N2)

Étoile Maritime (R1) ou Rochefort (R1) - Trélissac (N2)

Groupe G :

Toulouse Métropole (R1) - Ajaccio (L2)

Lavernose Lherm Mauzac (R3) Saint-Sulpice (R2) ou Uchaud (D3) - Orléans (N1)

Montlouis (N3) - Bergerac (N2)

Morlaas Est Béarn (R2) - Panazol (N3)

Canet (N3) - Bordeaux (L2)

Vierzon (N3) - Angoulême (N2)

Poitiers (N3) - Castanet (N3)

Auch (R1) - Romorantin (N2)

Groupe H :

Saint-Roche (R2) - Saint-Priest (N3)

Limonest (N3) - Domérat (R1)

Velay (R1) - Martigues (N1)

Rosador (R1) - Alès (N2)

Lyon-Duchère (N3) - Bastia (L2)

Thonon Évian (N2) - Aubagne (N2)

Neuvillois (R1) - Hauts-Lyonnais (N3)

Feurs (N3) - Espaly (N3)

Villefranche (N1) - Grenoble (L2)

Volvic (R1) - Chambéry (N3)

Groupe I :