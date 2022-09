OGC Nice : la sortie musclée de Jean-Pierre Rivère après les incidents face à Cologne

Déjà confronté à la même problématique après les incidents survenus contre l'OM la saison passée, Jean-Pierre Rivère, le président de l'OGC Nice, s'est encore exprimé sur les violents affrontements aperçus lors du nul concédé par les Aiglons, jeudi soir, contre le FC Cologne. Un premier match de groupe de Ligue Europa Conference entaché par des débordements honteux. Présent en conférence de presse, ce vendredi, le dirigeant niçois a haussé le ton. Amer des scènes vécues, Rivère a ainsi dénoncé, avec fermeté, les violences qui ont eu lieu au sein de l'Allianz Riviera. J«e crois que notre ministre des Sports a tout résumé. Il y en a marre. Quand vous vivez ça en direct, c’est terrible. Quand le lendemain vous le vivez une deuxième fois avec le recul, c’est encore pire parce qu’on a des images qui sont terribles. Ce n’est plus possible. Le football est un sport, un jeu, on accueille des familles, des enfants, ce n’est plus supportable», a tout d'abord lancé le boss du Gym avant d'ajouter.

«Le constat que je fais, c’est qu’en termes de sécurité, si le stade est sectorisé, on sécurise un peu mieux les choses, pointe le président du Gym. Si on met trois fois plus de stadiers, on peut sécuriser un peu plus. Mais à un moment, il y a un constat : Il y a des Ultras et des hooligans. Ces gens-là, les hooligans, n’ont rien à faire dans un stade de football ni autour. D’autant plus que ce sont des gens qui, je pense, n’en sont pas à leur première affaire. Je parle notamment de certains Parisiens. Il faut qu’on trouve une solution pour que ces gens ne s’approchent plus d’un stade. Un stade ce n’est pas un défouloir, ce n’est pas un lieu de combat, c’est un lieu de partage et de sport. On en est très, très loin». Une chose est sûre, ces nouveaux affrontements entachent un peu plus l'image du football, qui plus est après une saison passée, elle aussi marquée par de nombreux débordements de ce registre.