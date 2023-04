L’OGC Nice en plein marasme

Tout allait mal, et tout va mal à nouveau. L’éclaircie Didier Digard s’est définitivement éloignée hier soir à l’Allianz Riviera après la piteuse élimination de l’OGC Nice face au FC Bâle, un adversaire qui semblait à la portée du club azuréen. C’était sans compter la drôle d’atmosphère qui entoure le club depuis plusieurs semaines désormais et les troublantes révélations de ce qui est devenue l’affaire Galtier. Comment se concentrer pleinement sur l’objectif Coupe d’Europe lorsque le président Jean-Pierre Rivère reçoit les médias à quelques minutes du coup d’envoi pour évoquer son audition devant la justice ?

Si Rivère n’a pas donné plus de détails sur les accusations de Julien Fournier envers Christophe Galtier, il a par contre dû faire face au spectacle désolant vu sur le terrain, en présence du patron d’Ineos, Jim Ratcliffe, présent en tribunes pour l’occasion. Le boss anglais n’a d’ailleurs toujours pas assisté à une victoire de son équipe lorsqu’il est sur place. Il a pu se demander hier pourquoi son équipe, qui n’a plus rien à jouer en championnat, n’a pas su se défaire du 6e de la Super League suisse, et si cet entraîneur intérimaire prolongé jusqu’en fin de saison était l’homme de la situation…

Plus rien à attendre, si ce n’est des révélations sur l’affaire Galtier

Après une série de 12 matches sans défaite s’étirant de sa prise de fonction en janvier à la mi-mars, Didier Digard avait plus que mérité de poursuivre l’aventure. Mais la tendance s’est inversée, et voilà désormais 6 rencontres consécutives sans la moindre victoire. Dans un stade même pas totalement plein malgré l’enjeu d’une qualification pour une demi-finale de Coupe d’Europe, des sifflets se sont fait entendre lorsque le speaker a évoqué le prochain match à domicile contre Clermont. C’est une fin de saison sans saveur qui attend des supporters blasés par les récents événements, et Didier Digard, conforté jusqu’à la fin de saison, a peut-être laissé passer sa chance.

Désormais, le suspense concernera principalement la prise de position des joueurs niçois dans l’affaire Christophe Galtier. Poussés à prendre la parole par Thierry Henry, ils hésitent encore. Le journal Nice-Matin évoque ce matin des « langues qui vont finir par se délier ». Quand Ineos investissait près de 30 M€ en janvier pour recruter Terem Moffi, c’était pour espérer un autre type de suspense durant le mois de mai…