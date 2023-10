La Premier League enquête sur les transferts d’Eto’o et Willian à Chelsea

Si Roman Abramovich ne possède plus Chelsea depuis la saison 2021/2022 et le début de la guerre entre l’Ukraine et la Russie, l’oligarque russe ne reste pas moins ciblé par les autorités anglaises. La Premier League est également sur le coup. Cette fois-ci, c’est les transferts qui concernent Willian et Samuel Eto’o qui posent question. Pour rappel, le Brésilien est arrivé à Chelsea en 2013 en provenance de l’Anzhi Makhachkala, juste après avoir été transféré du Shakhtar Donetsk à l’hiver, pour 35 millions d’euros, avant de s’imposer comme un joueur majeur des Blues jusqu’à son départ en 2020. Samuel Eto’o, quant à lui, débarquait à Londres librement après un passage atypique au sein de ce même club russe. Selon The Times, des paiements pourraient avoir été effectués à des "entités russes" indépendamment des frais de transfert.

La suite après cette publicité

Mais la Premier League est aux aguets et enquête surtout sur des paiements de millions de livres par Chelsea entre 2012 et 2019 à des sociétés offshore secrètes. Des paiements étranges, repérés lors du rachat du club londonien par le consortium Todd Boehly-Clearlake Capital. «Des sources proches du dossier ont affirmé que des paiements à au moins six sociétés offshore avaient été identifiés, ce qui soulève la question de savoir s’ils étaient liés au transfert de joueurs. Les paiements présumés, qui s’élèvent à sept chiffres, ne semblent pas avoir été enregistrés dans le cadre des rapports financiers annuels du club à la FA, à la Premier League et à l’UEFA, ce qui constituerait une violation de leurs règles», écrit The Times. Chelsea espère cela dit que le fait d’avoir signalé les paiements irréguliers constitue une atténuation du dossier, et ce malgré les sanctions qui menacent le club de Todd Boehly. Les temps sont durs dans le sud-ouest de Londres…