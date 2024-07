JO 2024 : Zinedine Zidane apporte son soutien aux frères Lebrun

Porteur de la flamme olympique vendredi dernier lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux, Zinedine Zidane a prolongé son séjour dans la capitale française. Ce mercredi, la légende tricolore a en effet profité de son temps libre pour se rendre aux épreuves de tennis de table à l’Arena Paris Sud.

Dès 15h00, il a ainsi pu assister à la victoire de Félix Lebrun (face à l’Allemand Dimitrij Ovtcharov), l’une des grandes chances de médailles tricolores dans cette discipline. «C’est top ce qu’ils font, on est là pour les soutenir ! Alexis ? Oui, je vais aussi le suivre, on va regarder. C’est magnifique», a brièvement commenté Zizou, souriant. Malheureusement, Alexis n’a pas connu la même fortune que son petit frère puisqu’il s’est incliné face au Brésilien Hugo Calderano un peu plus tard. Mais ils auront encore une chance en double, peut-être, encore sous les yeux de Zinedine Zidane.