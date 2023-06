Affaire Pape Gueye : l’OM attend toujours des nouvelles du TAS

« On n’a pas de nouvelles du TAS. Je crois qu’on a apporté de bons éléments juridiques en notre faveur, on travaille normalement. Si la décision tombe cet été, je ne pense pas qu’elle soit effective pour le mercato en cours », expliquait le 5 juin Pablo Longoria à propos de l’affaire Pape Gueye. Souvenez-vous : en juillet 2020, le milieu de terrain s’engageait avec Watford avant de se rétracter pour filer à Marseille, ce qui avait provoqué la colère du club anglais qui avait saisi la FIFA. L’instance dirigeante avait ensuite condamné l’OM à une interdiction de recrutement et infligé une suspension au joueur. En cette fin du mois de juin, le club phocéen attend toujours des nouvelles du Tribunal Arbitral du Sport du fait de nouveaux retards dans les délibérés.

Pour rappel, la décision devait intervenir fin mai, puis fin juin. Aujourd’hui, tout porte à croire qu’il va falloir attendre début juillet pour connaître la décision finale du TAS. Cette décision remet en question le mercato du milieu de terrain sénégalais qui sort d’un prêt plus que correct du côté du Séville FC. L’OM veut vendre l’ancien Havrais, mais les clubs sont pour l’instant dans l’attente de la décision finale du TAS pour passer à l’action selon nos informations. Le club phocéen, qui ne sera pas inquiété cet été pour son mercato, quelle que soit la décision du TAS, peut espérer récupérer une dizaine de millions d’euros dans la vente de l’international sénégalais de 24 ans cet été, sauf si ce dernier est suspendu 4 mois comme réclamé par la FIFA.

