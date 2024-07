Le Real Madrid n’en peut plus de son flop Reinier

Vinicius, Rodrygo, Endrick et Reinier. Ces dernières années, le Real Madrid s’est fait une spécialité d’attirer les jeunes Brésiliens (et d’ailleurs évidemment) lien à coups de millions d’euros dans l’espoir et avec l’ambition d’en faire des joueurs de l’équipe première. Pour les deux premiers cités, la réussite est totale puisque les deux ailiers sont devenus des titulaires indiscutables, Vinicius étant même l’un des favoris au Ballon d’Or. Endrick arrive avec un statut différent car entre temps, il est devenu international brésilien. Pour Reinier en revanche, c’est un échec sur toute la ligne.

A 22 ans et 4 ans après sa signature au Real Madrid (il avait été recruté à Flamengo en janvier 2020 avant de débarquer six mois plus tard), le milieu offensif n’a toujours pas porté une seule fois le maillot blanc en match officiel. Dès premières semaines, il était jugé insuffisamment prêt pour le haut niveau, surtout dans un effectif pléthorique où il n’aurait pas eu de temps de jeu. La décision a alors été de l’envoyer en prêt s’aguerrir du côté du Borussia Dortmund pendant deux ans. Le constat a rapidement été similaire dans la Rhur. Reinier n’a évolué que dans un rôle de remplaçant (1 but et 1 passe en 39 matchs, 745 minutes).

En échec partout

«Être seul pendant ma première année en Allemagne a été très difficile. Je n’avais pas grand chose à faire là-bas et après le match, quand je ne jouais pas, je devenais fou, je ne savais pas quoi faire. J’ai appelé mes parents, mes amis aussi, je n’avais rien à faire et je devais y rester encore un an. C’était très difficile, mais c’est mon métier et je savais que je devais vivre ça», confiait-il en mars dernier. De retour en Liga, les Merengues ne comptaient toujours pas sur lui mais souhaitaient le voir évoluer à proximité et dans un contexte sans doute plus favorable pour lui. Le Brésilien est cette fois prêté à Gérone à l’aube de la saison 2022/2023.

Cette fois, ce sont les blessures qui l’ont perturbé : malléole et ischio le mettent sur la touche plus de trois mois. Il manque 15 matchs sur l’ensemble de la saison et repart à Madrid avec seulement 18 apparitions au compteur (639 minutes, 2 buts, 1 passe). Le Real Madrid, qui vient de récupérer Jude Bellingham et Brahim Diaz en retour de prêt, ne compte toujours pas sur lui, malgré les 30 M€ investis sur lui en 2020. Son prêt à Frosinone l’an dernier a laissé un petit espoir de rebond. Sa première partie de saison fut encourageante avant de connaître à nouveau l’infirmerie puis le banc de touche (3 buts et 2 passes en 23 apparitions entre Serie A et coupe d’Italie).

Le Real l’envoie avec l’équipe réserve pour la reprise

«Si faire mes débuts avec le Real reste un objectif ? Bien sûr. Je suis absent depuis trois ans, mais j’ai toujours en tête de jouer pour Madrid. C’est mon rêve. Je pense que mon opportunité se présentera si je travaille bien et si je reste très concentré sur Frosinone» lâchait-il en novembre dernier, encore persuadé de pouvoir faire son trou. Seulement, le reprise de l’entraînement ne se passe pas comme prévu. A l’inverse de Courtois, Lunin, Alaba, Lucas Vázquez, Fran García, Vallejo, Ceballos et Brahim tous présents à la rentrée, Reinier n’est plus considéré comme un joueur de l’équipe première. D’après AS, il s’est vu signifier la direction du Castilla, comme à ses débuts en 2020. A deux de la fin de son contrat, un énième départ prêt (ou même un transfert inéspéré) ne fait plus de doute.