Mercato : Arsenal a prévu une vague de renforts... même sans Ligue des Champions !

La suite après cette publicité

Arsenal a vécu des jours très difficiles. Sévèrement battus par Tottenham dans le derby de Londres (0-3), les Gunners ont ensuite sombré à Newcastle (0-2). Résultat : les hommes de Mikel Arteta ont été éjectés du Big Four synonyme de Ligue des Champions. Cinquièmes du classement, les Londoniens sont à deux longueurs des Spurs.

Un véritable coup dur sportif et financier pour un club privé de coupe aux grandes oreilles depuis la saison 2016/2017. Toutefois, le Telegraph assure que la direction d’Arsenal ne lâchera rien. Les Gunners peuvent encore accrocher la quatrième place, mais même s’ils échouent, ils seront prêts à faire de gros investissements sur le marché des transferts.

Les Gunners veulent étoffer leur équipe

Ainsi, Arsenal pourrait dépenser autant que l’été dernier, à savoir 160 M€. Pour rappel, s’ils ne parviennent pas à décrocher les revenus liés à la Ligue des Champions, les Gunners ont déjà préparé le terrain en se séparant de quelques gros salaires (Aubameyang, Kolasinac) et d’autres éléments en fin de contrat en juin devraient suivre (Eddie Nketiah et Alexandre Lacazette).

La priorité est de recruter un avant-centre. Les noms de Gabriel Jesus (Manchester City), Tammy Abraham (AS Roma), Jonathan David (Lille) et de Moussa Dembélé (Olympique Lyonnais) ont déjà été cités en ce sens. Arsenal souhaite également renforcer son entrejeu et là encore les cibles pistées coûtent cher (Youri Tielemans et Ruben Neves). D’autres noms sont également annoncés par le Telegraph tels que le milieu Florian Grillitsch (Hoffenheim) et le défenseur Aaron Hickey (Bologne). Ligue des Champions ou pas, Arsenal promet un mercato animé !