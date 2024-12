FIFA-The Best 2024 : le Prix Puskás revient à Alejandro Garnacho

La ville de Doha au Qatar accueillait ce mardi soir la cérémonie des trophées des FIFA-The Best. Plusieurs prix sont donc décernés durant cette belle soirée où joueurs et joueuses sont mis en lumière pour leurs accomplissements réalisés la saison dernière, sur la période du 21 août 2023 au 10 août 2024 inclus. Dans la catégorie meilleur but masculin de la FIFA, les nommés étaient : Hassan Al Haydos (Qatar), Terry Antonis (Melbourne City), Yassine Benzia (Algérie), Walter Bou (Lanus), Michaell Chirinos (Honduras), Federico Dimarco (Inter Milan), Alejandro Garnacho (Manchester United), Mohammed Kudus (West Ham), Denis Omedi (Kitara), Paul Onuachu (Trabzonspor) et Jaden Philogene (Hull City).

Si toutes ces réalisations sont de véritables pépites, il n’y en a qu’une qui a pu rafler la mise. C’est l’œuvre d’Alejandro Garnacho face à Everton le 26 novembre 2023 durant une rencontre de Premier League qui a été récompensée. Sur un centre de Diogo Dalot, la retournée acrobatique du jeune Argentin avait trouvé la lucarne de Jordan Pickford. Il venait alors de manquer la pré-liste des buts de l’année pour quelques jours mais tout le monde avait pensé au prix Puskas dès le soir même. Le joueur de Manchester United a bel et bien été récompensé.