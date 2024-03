Pepe Mel remplace Gaizka Garitano à la tête d’Almeria

Cinq mois et puis s’en va. Arrivé en octobre dernier pour prendre la succession de Vicente Moreno, Gaizka Garitano avait à l’époque la lourde tâche de remporter une première victoire avec l’UD Almeria et de parvenir à maintenir le club en première division in fine. Force est de constater que le technicien de 48 ans a failli à sa mission dans la mesure où la formation espagnole est scotché au dernier rang après 31 rencontres et est toujours à la recherche d’un succès. Ce triste record historique a donc eu raison du natif de Derio qui vient d’être remercié par sa direction, ce mercredi.

«Gaizka Garitano n’est plus l’entraîneur de l’UD Almeria une fois que le club et l’entraîneur ont signé, mercredi après-midi, la résiliation du contrat qui les unissait. L’entraîneur basque met ainsi fin à une carrière d’un peu plus de cinq mois en rouge et blanc, période au cours de laquelle il a dirigé à dix-neuf de Liga et deux de Coupe du Roi», a communiqué le club espagnol qui a dans la foulée annoncé le nom de son remplaçant. Il s’agit de José Mel Pérez dit Pepe Mel, qui prendra en charge l’équipe andalouse jusqu’à l’issue de la saison.