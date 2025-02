LOSC : Bruno Genesio confirme le probable départ de Zhegrova

Homme fort de la première partie de saison lilloise, Edon Zhegrova a disparu des terrains depuis la fin d’année dernière. Touché aux adducteurs, l’ailier de 25 ans n’est toujours pas remis et on ne devrait pas le revoir d’ici un mois. Il manquera probablement la double confrontation face au Borussia Dortmund en 8e de finale de Ligue des Champions, alors qu’il vit déjà ses derniers mois au club. Le Kosovar l’a lui-même annoncé l’autre jour contre toute attente, ce que confirme Bruno Genesio en conférence de presse ce jeudi. Il faut dire que l’homme aux 8 buts et 2 passes décisives en 21 matchs arrive en fin de contrat en 2026. Ça ne laisse plus beaucoup de temps pour une belle vente.

«Sur sa situation contractuelle, je crois qu’il lui restera qu’un an à la fin de saison donc forcément, dans ces cas-là, il y a souvent deux solutions: une prolongation ou un bon de sortie. J’échange avec lui, on parle régulièrement de sa situation mais, pour moi, ce qui est important c’est qu’il revienne parce que ça fera trois mois quasiment d’absence. Pour un joueur qui est important et décisif, comme il l’est dans l’équipe, c’est une grosse perte. On aura besoin de lui sur la fin de saison pour atteindre nos objectifs» indique le coach des Dogues qui poursuit sur la nécessité à toutes les parties de bien s’entendre. «Pour la saison prochaine, dans son cas personnel c’est à lui et à la direction de voir ce qu’il se passera mais vu sa situation contractuelle, il y aura certainement un bon de sortie qui sera désigné.»