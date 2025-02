Lille : Edon Zhegrova lâche une bombe sur son avenir

Edon Zhegrova (25 ans) va bientôt quitter le LOSC. Indisponible depuis la mi-décembre, le Kosovar a été arrêté pour six semaines de compétition en raison d’une blessure au pubis. L’ailier de 25 ans n’a pas encore joué cette année avec les Dogues et devrait être disponible seulement après la double confrontation contre le Borussia Dortmund, en 8es de finale de Ligue des Champions. Dans un podcast diffusé par la radio albanaise, l’attaquant s’est d’abord exprimé sur sa convalescence.

«Cela a été une période difficile pour moi, mais je crois que cette période me rendra plus fort mentalement. Je travaille dur pour revenir encore plus fort et j’utilise ce temps pour corriger certaines lacunes. Je fais de mon mieux pour revenir. Si la rééducation se déroule comme prévu, je peux être prêt à la mi-mars, mais si ce n’est pas le cas, à la fin du mois de mars. Je ne jouerai aucun des matchs contre Dortmund», a-t-il annoncé sur la Radio Dukagjini, avant de faire une annonce forte sur son avenir à Lille.

Edon Zhegrova ne prolongera pas

«C’est vrai, j’ai informé le club que je ne renouvellerai pas mon contrat. Nous verrons ce qui se passera cet été, mais le club a été informé de mon souhait. Je ne renouvellerai pas mon contrat», a-t-il assuré, lui qui est toujours sous contrat avec les Dogues, jusqu’en juin 2026. Il a également indiqué «que plusieurs clubs s’intéressaient à lui» et «qu’il décidera de son avenir après la fin du championnat de Ligue 1», laissant ainsi un gros doute sur sa présence à Lille l’été prochain.

Déjà en janvier dernier, Olivier Létang assurait qu’«Edon fait partie des joueurs qui comptent, il a joué et performé. Il fait partie d’une aventure humaine, tous ensemble, et personne ne quittera le navire avant la fin de saison et le mois de mai». Cette saison, il a inscrit 8 buts et délivré 2 passes décisives en 21 rencontres, toutes compétitions confondues avant sa blessure. Un coup dur pour le LOSC, malgré les très bonnes performances de son remplaçant Hákon Haraldsson depuis plusieurs semaines.