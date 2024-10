La semaine complètement folle du FC Barcelone

Le Barça réalisait un superbe début de saison. Mais les troupes d’Hansi Flick étaient face à leur premier Tourmalet de la saison cette semaine. En l’espace de six jours seulement, ils défiaient ainsi le Séville FC, puis le Bayern Munich et le Real Madrid. Un calendrier particulièrement tendu, puisque si les Andalous étaient un rival abordable pour les Blaugranas, les Bavarois étaient la bête noire des Catalans depuis un moment en Europe. Quant au Clasico, inutile de préciser l’enjeu et la symbolique d’un tel match face à l’ennemi juré.

Une semaine infernale que les Barcelonais ont traversé avec brio. Un succès 5-1 contre Séville, une grosse victoire 4-1 contre le Bayern puis une humiliation infligée au Real Madrid au Bernabéu (4-0). La semaine parfaite, et probablement un gros tournant dans la saison des Barcelonais. S’ils étaient déjà en forme avant d’affronter cette série de rencontres pas évidentes, les Blaugranas ont envoyé un message à l’Espagne et à l’Europe.

Le Barça est de retour ?

Il pouvait encore y avoir des doutes et un besoin de confirmation face à des rivaux d’un certain calibre, mais les quelques détracteurs qui restaient encore ont été contraints de manger leur chapeau. Ce Barça est désormais le grand favori en Liga, et peut prétendre à endosser un costume plus ou moins similaire en Ligue des Champions également, compétition dans laquelle la bande de Lamine Yamal espère enfin faire un grand parcours.

Et surtout, c’est un cap qui a été franchi sur le plan mental. Grâce à ces deux victoires, qui restent symboliques puisqu’elles se produisent très tôt dans la saison, le Barça s’est en partie défait de ses démons du passé. Souvent malmené par les gros clubs européens, le club catalan a montré qu’il est aujourd’hui à (re)prendre au sérieux, et se défait un peu de cette étiquette d’équipe perdante et fragile. Bien sûr, il faudra confirmer lors des mois à venir, et le plus dur reste encore à faire, mais ce Barça a clairement des allures de potentiel champion d’Espagne et d’Europe…