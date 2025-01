Luiz Felipe est déjà conquis par Marseille

C’est le nouveau coup réalisé par Medhi Benatia et l’OM en ce début de mercato. Une nouvelle fois, le club phocéen a flairé la bonne affaire en allant chercher Luiz Felipe, lequel n’avait plus d’avenir à Al-Ittihad en Arabie saoudite. Son précédent club l’a fait disputer 20 minutes en août avant de l’enlever de sa liste. C’est donc un joueur à court de forme qui débarque à Marseille mais son CV parle pour lui. À 27 ans, il a tout de même disputé 144 matchs avec la Lazio et 34 avec le Betis. Son expérience fera du bien à une défense qui a pris l’eau à plusieurs reprises depuis le début de la saison.

«Je suis un joueur qui donne tout à l’entraînement et en match. Tout est important. En Italie, on apprend vraiment à défendre, ça m’a beaucoup fait progresser sur cet aspect-là. Je suis dur sur l’homme, agressif, parfois trop même mais j’apprends encore. C’est pour ça que j’ai très envie de travailler avec le coach, pour apprendre», assure le Brésilien pour son premier point presse, au lendemain de sa signature pour un an et demi avec l’OM. «Benatia m’a appelé la première fois le 26 ou 27 décembre et j’ai accepté le projet. Le club se développe énormément et ça se voit dès le premier jour. Il y a des gens sérieux. Je me suis senti tout de suite à la maison.»

Fan de De Zerbi

La présence de Robert De Zerbi a également contribué à sa signature. Le défenseur central droitier s’attend d’ailleurs soumis aux préceptes tactiques particuliers de l’Italien. «Je le connais depuis l’Italie et c’est toujours difficile de jouer ses équipes, Sassuolo et Benevento, qui ont beaucoup le ballon. Un défenseur joue parfois 100 ballons par match. J’ai regardé aussi sur Youtube quand je discutais avec Benatia. Je m’étais renseigné. Jouer court, défendre dans les petits espaces, être attentif, sur ça on va travailler tous les jours», assure-t-il en italien. Autre découverte à prendre en compte dans les prochains jours pour lui, l’ambiance du Vélodrome.

«Avant de rentrer dans le stade, on ressent l’ambiance, on voit les supporters qui attendent le bus. On voit ces gens qui crient très fort. On se dit "Quelle ambiance !" Tout le monde veut jouer dans ce genre de stade et maintenant, j’y suis. Je serai prêt pour ce défi.» Luiz Felipe connaît déjà le Vélodrome pour y avoir évolué avec la Lazio face à l’OM. Cette fois, il sera du côté des supporters, qui devront se montrer patients avec la nouvelle recrue. Avec son manque de compétition, le défenseur estime ne pas être encore complètement prêt. «Il va me falloir quelques semaines pour atteindre le niveau que je veux avoir.»