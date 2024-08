Un grand d’Europe tente de sortir Raheem Sterling de Chelsea

Raheem Sterling pourrait être victime à son tour de la politique de Chelsea, mais aussi de sa méforme. L’attaquant anglais arrivé il y a deux ans pour 55 M€ en provenance de Manchester City sort d’une saison moyenne (43 matchs, 10 buts, 8 passes décisives) eu égard à ses émoluments. Les Blues ne seraient pas contre s’en séparer pour libérer de la masse salariale et faire de la place dans le secteur offensif.

Mise au courant, la Juventus est venue aux renseignements pour mesurer la faisabilité de l’opération, et apparaît comme une sérieuse candidate pour faire venir le joueur de 29 ans. C’est Sky Sport Italia qui dévoile cette information ce samedi. La Vieille Dame cherche à renforcer son secteur offensif et a deux cibles potentielles en cas d’échec avec Francisco Conceição (Porto) et Jadon Sancho (Manchester United).