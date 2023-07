Jonas Martin débarque à Brest

En quête d’un nouveau challenge après la fin de son aventure au LOSC, Jonas Martin était dans le viseur de Brest comme révélé en exclusivité sur notre site. Nous vous avions d’ailleurs expliqué qu’il signerait un contrat de deux ans. Une information qui est confirmée puisque le SB29 vient d’annoncer sa signature jusqu’en 2025.

Le joueur a livré ses premières impressions : « le Stade Brestois est le meilleur projet qui s’est présenté à moi. J’avais pour objectif de rester en Ligue 1 et, après avoir échanger avec les dirigeants du club, je me suis vite projeté vers Brest pour la suite de ma carrière. Je voulais rapidement rebondir après une saison frustrante et Brest correspondait au meilleur club pour moi. Je suis très fier et très heureux de rejoindre le Stade Brestois pour les 2 prochaines années. Je vais bien m’intégrer, j’ai joué avec certains joueurs du groupe comme Kenny (Lala), Steve (Mounié), Romain (Del Castillo) ou Lilian (Brassier), mais j‘en connais aussi d’autres, j’ai déjà affronté la plupart des joueurs de l’effectif.» Une nouvelle aventure pour le milieu.

