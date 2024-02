Jean-Pierre Rivère clashe encore Clément Turpin

Clément Turpin ne s’est pas fait des amis. Vendredi soir, l’arbitre français était au sifflet du choc opposant l’OL à l’OGC Nice. Et selon les Azuréens, dont le président Jean-Pierre Rivère, Mr Turpin a commis plusieurs erreurs. Le dirigeant niçois a sévèrement taclé l’homme au sifflet sur Prime Video puis face aux journalistes en zone mixte. Relancé à plusieurs reprises sur le sujet, il a avoué ne pas comprendre pourquoi il avait été nommé pour diriger la rencontre de vendredi soir, qui était à la VAR lors de l’expulsion de Dante face à Monaco le 11 février.

«Ce choix m’a interpellé, oui. Sincèrement. Je ne vous cache pas que j’ai eu Mr Lannoy et je lui ai dit que ce serait bien que vous veniez pour faire de la pédagogie pour peut-être calmer les esprits de notre côté, de nos joueurs qui ont de plus en plus de mal à comprendre ce qui se passe. Je dis que ce serait bien. Ils vont nous expliquer, peut-être qu’on a oublié des petites clauses du règlement qui font que sur certains matches, on s’est peut-être trompés. On se trompe nous aussi. Quand je vois ce soir Mr Turpin, j’avais beaucoup d’appréhension effectivement.» Rivère, qui a confié que l’arbitre avait fait un «mauvais match», était très agacé.