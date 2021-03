Premier League : les quatre nommés pour le trophée de manager du mois

Élu deux fois de suite en janvier et février manager du mois avec Manchester City, Pep Guardiola ne fait cette fois-ci pas parti des nommés pour le trophée du mois de mars. La Premier League vient de dévoiler les noms des 4 entraîneurs qui se disputeront ce titre honorifique.

Il y a Graham Potter de Brighton, Brendan Rodgers de Leicester, Ole Gunnar Solskajer de Manchester United et Thomas Tuchel, le nouveau technicien de Chelsea. Le premier cité a connu deux victoires pour une défaite en trois rencontres, quand les trois autres ont réalisé deux victoires et un nul en autant de matches.

