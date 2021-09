Ligue 1 : la programmation TV de la 10e journée

La Ligue de Football Professionnel a officialisé ce mercredi la programmation TV de la 10ème journée de Ligue 1, prévue du 15 au 17 octobre prochain. Le match d'ouverture opposera le Paris Saint-Germain au SCO d'Angers au Parc des Princes (Prime Video), avant la réception du RB Leipzig en Ligue des Champions. Samedi, Clermont recevra le LOSC à Gabriel-Montpied (17h, PV), avant le choc de cette journée entre l'Olympique Lyonnais et l'AS Monaco au Groupama Stadium (21h, Canal + Décalé).

Le dimanche sera chargé comme à son habitude, avec le duel dès 13 heures entre l'ESTAC et l'OGC Nice (PV), avant le multiplex de l'après-midi, avec au programme Bordeaux-Nantes, Brest-Reims, Metz-Rennes et Strasbourg-Saint-Étienne, tous à suivre sur PV. Le Montpellier HSC accueillera ensuite à 17 heures le RC Lens au stade de la Mosson (C + Sport). Le week-end se terminera par l'Olympique de Marseille, qui recevra le FC Lorient pour le match du dimanche soir (21h, PV).

La programmation TV de la 10e journée de Ligue 1

Vendredi 15 octobre 2021 à 21h00 sur Prime Video

Paris Saint-Germain – Angers SCO

Samedi 16 octobre 2021 à 17h00 sur Prime Video

Clermont Foot 63 – LOSC Lille

Samedi 16 octobre 2021 à 21h00 sur Canal+ Décalé

Olympique Lyonnais – AS Monaco

Dimanche 17 octobre 2021 à 13h00 sur Prime Video

ESTAC Troyes – OGC Nice

Dimanche 17 octobre 2021 à 15h00 sur Prime Video

FC Girondins de Bordeaux – FC Nantes Stade Brestois 29 – Stade de Reims FC Metz – Stade Rennais FC RC Strasbourg Alsace – AS Saint-Etienne

Dimanche 17 octobre 2021 à 17h00 sur Canal+ Sport

Montpellier Hérault SC – RC Lens

Dimanche 17 octobre 2021 à 20h45 sur Prime Video

Olympique de Marseille – FC Lorient