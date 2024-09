OL : Christophe Dugarry recadre sévèrement Rayan Cherki

Ce dimanche, l’OL a vécu une soirée cauchemardesque sur sa pelouse. Dans un Olympico grandement attendu par les supporters lyonnais, les Gones ont totalement déraillé malgré leur supériorité numérique durant toute la rencontre. Battus dans les ultimes instants face à leur concurrent direct, les Rhodaniens ont été humiliés devant toute la France et c’est comme ça que l’ont vécu plusieurs joueurs de l’effectif lyonnais. C’est notamment le cas de Rayan Cherki. De retour après un été animé, le jeune joueur formé à l’OL est entré en jeu en fin de rencontre. Suffisant pour lui de marquer le but du 2-2 à la 90+3e minute. Pas suffisant pour gommer les nombreux ratés de ses coéquipiers et le but tardif de Jonathan Rowe de l’autre côté. Remonté, le numéro 18 des pensionnaires du Groupama Stadium avait poussé un énorme coup de gueule à l’issue du match.

La suite après cette publicité

Un discours fort qui n’a pas plu à tout le monde. Sur les ondes de RMC, Christophe Dugarry a repris de volée le milieu offensif de l’OL : «que veut dire ce qu’il a dit ? Quand on a des occasions, il faut les mettre au fond… Mais mec, c’est ta carrière. Tout ce qu’il a dit dans son interview, il devrait le formuler avec 'je’. 142 matchs, 18 buts. Le mec vient nous expliquer à la fin qu’il faut être efficace, qu’il faut enfoncer l’adversaire, et que quand on doit marquer trois ou quatre buts, il faut le faire. Mais c’est ce qu’on lui reproche depuis le début de sa carrière ! S’il veut que son équipe soit plus efficace, je lui souhaite d’être titulaire dans tous les prochains matchs et d’amener enfin son équipe à être plus performante. C’est ce genre de joueur qui doit y parvenir. Il y a quinze jours, le mec était parti, il avait fait ses bagages, donc il faut savoir… C’est bien beau d’arriver et de klaxonner comme ça. Il est où le futur phénomène, la pépite, tout ça ?»