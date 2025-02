PSG : nouvelles rassurantes pour Lucas Hernández

Plus de peur que de mal pour Lucas Hernández. Titularisé sur le flanc gauche de la défense parisienne face au Mans ce mardi, le défenseur est sorti sur blessure, semblant souffrir de la cheville. Peu avant la mi-temps, l’ancien joueur du Bayern Munich a subi un choc dans sa surface de réparation, et est ensuite apparu boitillant et sautillant sur le pied gauche afin de ne pas poser le droit au sol.

Mais d’après les informations du Parisien, l’état du joueur de 28 ans ne serait pas grave. Sans donner davantage d’informations, le média explique que le gaucher s’est montré très rassurant avant de quitter le stade Marie-Marvingt dans la soirée. Reste à voir s’il sera disponible pour affronter Monaco ce vendredi.