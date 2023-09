Liste Ballon d’Or 2023 : favoris, réglement, heure et diffusion TV

Ce mercredi 6 septembre sur les coups de 21h sera dévoilé la liste des 30 nommés pour le titre le Ballon d’Or 2023. Même si les prix The Best de la FIFA tentent de rivaliser avec lui, beaucoup considèrent le Ballon d’Or comme le plus grand prix individuel du football mondial – du moins, pour l’instant. Ce trophée, remporté par les plus grands et visé par toutes les stars du foot, sera remis le 30 octobre à Paris, au Théâtre du Châtelet. On connaîtra alors le successeur de Karim Benzema, largement sacré l’an passé.

Qui va figurer dans cette liste des 30 nommés pour le Ballon d’Or ?

Aujourd’hui, il est difficile de savoir qui remportera ce Ballon d’Or 2023. Néanmoins, plusieurs joueurs ont leur place assuré et devraient terminer dans le top 10, voire 5. On pense forcément à Erling Haaland, buteur ultra régulier avec Manchester City et qui a été l’auteur d’un triplé retentissant (Ligue des champions-Premier League-Coupe d’Angleterre). Rodri, Kevin De Bruyne et Bernardo Silva peuvent prétendre au sommet du classement pour les mêmes raisons.

Vainqueur du Mondial 2022 au Qatar avec l’Argentine et élu meilleur joueur de la compétition, Lionel Messi peut aussi prétendre au trophée ultime, ce qui serait le 8e de sa carrière. Malgré une saison mitigée avec le PSG et un départ vers l’Inter Miami, tout porte à croire qu’il est aujourd’hui l’un des grands favoris au titre du Ballon d’Or 2023. Quelques français pourraient bien figurer dans cette liste, à commencer par Kylian Mbappé. Meilleur buteur de la Coupe du Monde et auteur d’un triplé stratosphérique en finale du Mondial face à l’Argentine, Kyks a survolé la Ligue 1 avec le PSG et a lui aussi déçu en Ligue des Champions avec le PSG, tout comme la Pulga. Antoine Griezmann, Eduardo Camavinga, Mike Maignan ou d’autres Bleus pourraient eux aussi faire partie de cette liste des 30. Pas évident que Cristiano Ronaldo, qui évolue depuis de nombreux mois en Arabie Saoudite, fasse partie de cette liste de nommés.

Quels sont les autres trophées remis durant la cérémonie du Ballon d’Or et qui en seront les nommés ?

Créateur du trophée du Ballon d’Or, France Football a étayé ses trophées au fil des années autour du Ballon d’Or. Ainsi, France Football va dévoiler les dix nommés pour le Trophée Kopa récompensant le meilleur jeune de la saison âgé de moins de 21 ans, avec Jude Bellingham et Lamine Yamal en grands favoris pour succéder au crack du Barça Gavi. Le trophée Lev Yachine du meilleur gardien de but, créé en 2019, sera quant à lui très disputé. Remporté l’an passé par Thibaut Courtois, la concurrence s’annonce très serrée et la liste des 10 nommés permettra d’en savoir déjà plus. Enfin, autre annonce très attendue, celle du Ballon d’Or féminin et ses 20 nommés. Aitana Bonmati, élue meilleure joueuse de la Ligue des champions et de la Coupe du monde 2023 sera la grandissime favorite à la succession d’Alexia Putellas, double tenante du Ballon d’Or féminin.

Comment fonctionne le vote du Ballon d’Or ?

Depuis sa création en 1956 par France Football, la réglementation du Ballon d’or a évolué. Au départ, cette récompense était attribuée uniquement aux joueurs de nationalité européenne évoluant en Europe, ce qui explique pourquoi notamment Diego Maradona et Pelé ne l’ont jamais remporté. Puis, à partir de 1995, il a été attribué aux joueurs de toutes nationalités évoluant dans un championnat européen. Enfin, depuis 2007, il concerne tous les joueurs, évoluant n’importe où dans le monde entier. En ce qui concerne le vote pour le Ballon d’Or, il est uniquement effectué par un panel de journalistes. Ce qui change radicalement du prix FIFA The Best qui est lui désigné par les capitaines, les entraîneurs. Pour rappel, le Ballon d’Or 2022, avait été choisi parmi les votes de 100 journalistes des 100 meilleures nations de la FIFA qui avaient sélectionné leurs cinq meilleurs joueurs parmi les 30 sélectionnés au préalable. Ils avaient classé leurs cinq choix et un nombre de points (voir ci-dessous) leur était attribué en fonction de ce classement. L’édition 2023 ne devrait pas déroger à cette règle.

Premier : 6 points

Deuxième : 4 points

Troisième : 3 points

Quatrième : 2 points

Cinquième : 1 point

Où et quand sera annoncée la liste des 30 nommés pour le Ballon d’Or ?

Comme c’est désormais le cas depuis plusieurs années, c’est la chaîne l’Équipe qui a récupéré la diffusion et se chargera de la divulgation des nommés au cours de l’émission l’Equipe de Greg. De 18h30 à 21h, les nommées du Ballon d’Or et des différentes catégories seront annoncées au compte-gouttes. Une liste que vous pourrez également retrouver sur Foot Mercato dans un article mis à jour en direct et durant toute la durée de l’émission diffusée sur la Chaine L’Equipe.