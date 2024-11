PSG - Nantes : les compositions officielles

C’est un duel des extrêmes qui se déroule ce soir. Le Paris-SG reçoit Nantes dans son antre du parc des Princes (une rencontre à suivre en direct commenté à partir de 21h sur Foot Mercato), des Canaris qui n’ont pas gagné depuis neuf matchs. De son côté, les Franciliens doivent se refaire la cerise après une prestation insipide en Ligue des Champions.

Luis Enrique se base sur un 4-3-3. Gigio Donnarumma retrouve sa place dans les cages. Exit Dembélé en faux 9 comme en milieu de semaine, l’ailier parisien se retrouve sur le banc et Ramos sera seul en attaque. De son côté Antoine Kombouaré innove en optant sur 3-4-2-1. Petite surprise, Lafont perd sa place de titulaire au profit de Carlgren. En défense on retrouve les tauliers Castelletto et Pallois. Cozza se retrouve piston comme Centonze. Abline est à la pointe de l’attaque.

Les compositions officielles :

PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes - Ruiz, Vitinha, Joao Neves - Kang-In Lee, Ramos, Barcola

Nantes : Carlgren - Zézé, Castelletto, Pallois - Cenzonze, Augusto, Chirivella, Cozza - Lepenant, Simon - Abline

