Huesca-FC Barcelone : les compositions officielles

A l'occasion de la 17e journée de Liga, le FC Barcelone se déplace sur la pelouse de Huesca (21h, à suivre en direct sur notre site) pour renouer avec la victoire après un match nul face à Eibar (1-1). Sixième, le Barça peut gagner un rang en cas de succès chez la lanterne rouge et revenir à un point de la Real Sociedad, actuelle troisième.

Pour cette rencontre, Ronald Koeman s'appuie sur un 4-2-3-1 avec Ter Stegen dans le but. Une défense composée, de gauche à droite, d'Alba, Lenglet, Araujo et Dest. Busquets et De Jong sont au milieu de terrain. Pedri en numéro 10, Dembélé et Braithwaite sur les ailes et Messi en pointe. Huesca se présente en 4-3-3 avec Alvaro Fernandez au poste de gardien. En défense, on retrouve une charnière avec Insua et Siovas, Pulido et Galan sur les côtés. Mosquera en pointe basse du milieu, entouré par Seoane et Mikel Rico. Enfin en attaque, Rafa Mir, Ontiveros et Sergio Gomez prennent place.

Les compositions officielles :

Huesca : A. Fernandez - Pulido, Insua, Siovas, Galan - Rico, Mosquera, Seoane - Sergio Gomez, Rafa Mir, Ontiveros

👥 ALINEACIÓN | Ya tenemos el equipo que en una hora saltará al césped de El Alcoraz en busca de los 3⃣ puntos.



¡Este es nuestro once titular! 👇#HuescaBarça pic.twitter.com/ogZeiIM3NG — SD Huesca (@SDHuesca) January 3, 2021

FC Barcelone : ter Stegen - Dest, Araujo, Lenglet, Alba - Busquets, de Jong - Dembélé, Pedri, Braithwaite - Messi