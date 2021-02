OL : 4 pistes de luxe s'offrent à Memphis Depay

La suite après cette publicité

Après bientôt plus de quatre ans de bons et loyaux services, Memphis Depay (27 ans) a de fortes chances de quitter l’Olympique Lyonnais. Libre de tout contrat en fin de saison, l’international hollandais (59 sélections, 21 buts) pensait plier bagage l’été dernier quand le FC Barcelone de Ronald Koeman a frappé à sa porte. Malheureusement pour lui, les finances plombées du club catalan l’ont empêché de rallier la ciudad Condal. De son côté, Jean-Michel Aulas, parfaitement conscient qu’il lui sera presque impossible de prolonger son joueur, continue toutefois à garder espoir.

« C’est la fin d’une aventure pour cette année, c’est un joueur de grand talent, de classe mondiale. J’ai toujours souhaité qu’il reste mais nos propositions n’ont pas été retenues. On lui a laissé à chaque fois exprimer ses ambitions, ses valeurs. On l’a aidé pour aller à Barcelone, mais ce n’était pas possible sur le plan économique. Jusqu’au bout, on croit qu’il va renouveler pour la saison prochaine. Pour l’instant, c’est une chose pas possible, mais pourquoi pas ? », déclarait-il récemment au Progrès.

Depay aura le choix

Mais même si l’OL parvient à se qualifier en Ligue des Champions, voire à remporter le titre de champion de France, pas sûr que Depay soit tenté à l’idée de prolonger son contrat. Car le Mirror révèle que le Batave dispose de quatre pistes de luxe pour rebondir. La première c’est bien évidemment le Barça. Reste toutefois à savoir si Depay sera dans les plans du futur président culé qui sera élu le 7 mars prochain. La deuxième option mène à Liverpool. Les Reds ont besoin de renforts offensifs et l’opportunité de recruter un joueur d’expérience ayant déjà évolué en Premier League sans payer d’indemnité de transfert retient l’attention.

La troisième piste serait… un retour à Manchester United ! Parti en 2017, le Hollandais (14 buts en 26 matches de Ligue 1 cette saison) viendrait concurrencer Anthony Martial, surtout si le bail d’Edinson Cavani n’est pas prolongé (ce qui n’est pas forcément la tendance). Enfin, la quatrième et dernière option serait de filer à la Juventus. Toujours à l’affût des recrues de renom disponibles à bas coût (Ramsey, Rabiot, Pogba, Pirlo, Khedira, Daniel Alves pour ne citer qu’eux), la Vieille Dame se cherche des munitions offensives capables d’épauler Cristiano Ronaldo, si Alvaro Morata (prêté par l'Atlético de Madrid) n'est pas conservé.